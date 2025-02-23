Слуцкий: Зеленский до последнего сопротивляется мирному урегулированию

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что украинский президент Владимир Зеленский до последнего сопротивляется мирному урегулированию конфликта в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, Зеленский выдвигает абсурдные требования, отказываясь признать необходимость выплачивать задолженность Украины перед Западом.

«Не раз говорил: мир не нужен ни ему, ни его оставшимся спонсорам. Но отвечать всем им придется. И в первую очередь, за загубленные жизни», — предрек Слуцкий.

Так депутат прокомментировал отказ Владимира Зеленского признать долги страны перед США. Ранее украинский лидер заявил, что от Вашингтона он получал гранты, а не кредиты.