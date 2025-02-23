Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:58, 23 февраля 2025Экономика

Жена экс-мужа Ксении Бородиной похвасталась новым домом

Жена экс-мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова показала новый дом
Александра Качан (Редактор)

Кадр: @zimamoscow

Жена бизнесмена Курбана Омарова Валерия похвасталась новым домом. Она показала недвижимость в своем в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруга экс-мужа телеведущей Ксении Бородиной опубликовала фото себя на фоне двухэтажного здания. Фасад дома оформлен в кремовых тонах, крыша — в угольно-черном цвете. «Ура», — подписала снимок Валерия.

Возлюбленная Омарова не уточнила, во сколько обошлась покупка. Расположение особняка также неизвестно.

Курбан Омаров женился в третий раз в мае 2024 года. Новой супруге 43-летнего бизнесмена 23 года, до свадьбы пара была в отношениях на протяжении двух лет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия выпустила ракеты по штабу с командирами ВСУ и иностранными советниками. Момент удара «Искандером» попал на видео

      На Западе заявили о планах США по смене власти на Украине

      В НАТО назвали ключевой урок конфликта на Украине

      «Калашников» рассказал о применении дронов «КУБ»

      В России оценили перспективы возвращения иностранных брендов

      В России рассказали о подготовке безвизового режима с одной азиатской страной

      Россиянка описала одну традицию в Мексике фразой «не для слабонервных»

      Полковник рассказал о точности поразившего пункт дислокации ВСУ «Искандера»

      Жена экс-мужа Ксении Бородиной похвасталась новым домом

      В Раде пожаловались на флаг Украины с нецензурной надписью у конгрессмена США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше