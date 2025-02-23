Жена экс-мужа Ксении Бородиной похвасталась новым домом

Жена экс-мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова показала новый дом

Жена бизнесмена Курбана Омарова Валерия похвасталась новым домом. Она показала недвижимость в своем в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруга экс-мужа телеведущей Ксении Бородиной опубликовала фото себя на фоне двухэтажного здания. Фасад дома оформлен в кремовых тонах, крыша — в угольно-черном цвете. «Ура», — подписала снимок Валерия.

Возлюбленная Омарова не уточнила, во сколько обошлась покупка. Расположение особняка также неизвестно.

Курбан Омаров женился в третий раз в мае 2024 года. Новой супруге 43-летнего бизнесмена 23 года, до свадьбы пара была в отношениях на протяжении двух лет.