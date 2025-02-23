Жителей Московской области предупредили о 20-градусных морозах

Kp.ru: Ночью 24 и 25 февраля в Московскую область придут 20-градусные морозы

В последнюю неделю февраля в Московскую область придут морозы. Об этом жителей региона предупредило издание kp.ru.

По прогнозам синоптиков, ночью 24 и 25 февраля воздух в области местами остынет до 19-20 градусов ниже нуля. При этом дни будут солнечные и безветренные, а температура будет держаться на уровне минус 1-3 градуса.

В среду потеплеет до нуля. «Последние дни февраля окажутся на 1-2 градуса теплее климатической нормы», — рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она добавила, что до конца зимы погода останется солнечной, а снегопадов не ожидается.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что россиянам пока рано прощаться с зимой. Там отметили, что температуры до минус 10-13 градусов в марте являются нормой для европейской части России.