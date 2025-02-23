РИА Новости: ВСУ при отходе из Лисичанска расстреливали домашний скот

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе из Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) расстреливали ради забавы домашний скот местных жителей. Об этом сообщила РИА Новости местная жительница Ольга Вахник.

По ее словам, местные жители держали две коровы и продавали людям молоко. Рядом с этим местом находился террикон, на котором стояли орудия для обстрела населенного пункта Рубежное. «И вот они с этого террикона обстреливали, потом взяли и развернули орудия и на коров на этих. Убили или ранили их, я уже не знаю», — рассказала собеседница агентства.

Вахник также добавила, что украинские бойцы намеренно вели огонь по гражданской инфраструктуре. В частности, уточнила она, ВСУ «бомбили нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске». Кроме того, они обстреливали пивзавод, добавила Вахник.

Ранее сообщалось, что совокупный ущерб агропредприятий обстреливаемой ВСУ Курской области от утраченного поголовья скота оценивается более чем в три миллиарда рублей.