29-летний россиянин взял посмотреть пистолет у друга и прострелил себе пах

В Ленобласти мужчина взял посмотреть пистолет у друга и прострелил себе пах

В поселке Токсово Ленинградской области мужчина взял посмотреть пистолет у друга и прострелил себе пах. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, 29-летний россиянин, находясь на даче у товарища, решил изучить строение травматического оружия. Он вышел с пистолетом во двор.

Спустя некоторое время друзья мужчины услышали выстрел. Они выбежали на улицу и увидели корчащегося от боли друга на снегу. Жители Ленобласти сами попытались остановить у мужчины кровь, но ничего не вышло. Тогда они вызвали бригаду врачей.

Пострадавшего привезли в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали огнестрельное ранение бедра, повреждение сосудов паховой области и разрыв бедренной вены.

После инцидента сотрудники полиции изъяли травматический пистолет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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