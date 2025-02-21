В России школьница прострелила себе глаз на уроке

В Сочи 14-летняя школьница случайно прострелила себе глаз на уроке ОБЖ

В Сочи подросток случайно прострелила себе глаз на уроке ОБЖ в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По его информации, на уроке в образовательном учреждении пострадала 14-летняя школьница. Она готовилась к соревнованиям в тире гимназии, когда в глаз ее пуля отскочила рикошетом.

Пострадавшую госпитализировали с травмой роговицы, подробности о ее состоянии нет. Известно, что жизни девочки ничего не угрожает. Подробности о ситуации выясняются.

Ранее в Ингушетии четвероклассницу во время урока по физической культуре придавило подъемником. На девочку упал строительно-монтажный подъемник в спортивном зале образовательного учреждения, как он там оказался — неизвестно.