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10:21, 21 февраля 2025Россия

В России школьница прострелила себе глаз на уроке

В Сочи 14-летняя школьница случайно прострелила себе глаз на уроке ОБЖ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Сочи подросток случайно прострелила себе глаз на уроке ОБЖ в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По его информации, на уроке в образовательном учреждении пострадала 14-летняя школьница. Она готовилась к соревнованиям в тире гимназии, когда в глаз ее пуля отскочила рикошетом.

Пострадавшую госпитализировали с травмой роговицы, подробности о ее состоянии нет. Известно, что жизни девочки ничего не угрожает. Подробности о ситуации выясняются.

Ранее в Ингушетии четвероклассницу во время урока по физической культуре придавило подъемником. На девочку упал строительно-монтажный подъемник в спортивном зале образовательного учреждения, как он там оказался — неизвестно.

ЖЗЛ
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