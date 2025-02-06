Российскую четвероклассницу придавило подъемником во время урока физкультуры

В Назрани четвероклассницу придавило подъемником во время физкультуры

В Ингушетии четвероклассницу во время урока по физической культуре придавило подъемником. Об этом сообщило республиканское управление Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что на девочку упал строительно-монтажный подъемник в спортивном зале образовательного учреждения города Назрани. Как он там оказался — неизвестно. Ребенок получил травмы различной степени тяжести, других подробностей о его состоянии не приводится.

«Школьница доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает», — сообщили в ведомстве, добавив, что начата доследственная проверка.

В январе в Тюменской области 10-летняя школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры. Это, предварительно, произошло, когда два учителя покинули спортзал и оставили детей без присмотра.