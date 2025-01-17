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16:47, 17 января 2025Россия

В России школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры

В Тюменской области школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Тюменской области 10-летняя школьница сломала позвоночник на уроке физкультуры. Об этом сообщили в информационном центре Следственного Комитета (СК).

По данным ведомства, два учителя на время вышли из спортзала и оставили детей без присмотра. В их отсутствие ученики начали играть вблизи стоящего спортивного мата, который опрокинулся на одну из школьниц.

Пострадавшая получила компрессионные переломы позвонков, ее госпитализировали. Со слов матери школьницы, она обращалась в компетентные органы по поводу случившегося, но так и не получила ответа. Тогда она написала председателю СК Александру Бастрыкину. По факту произошедшего назначили проверку.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в ведомстве.

Ранее ученица шестого класса одной из школ Новосибирска оказалась в больнице со сломанной спиной после урока физкультуры. Сообщалось, что учитель оказал ей первую помощь, но школа скорую вызывать не стала.

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