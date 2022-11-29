12-летняя россиянка попала в больницу с переломом позвоночника после физкультуры

В Новосибирске шестиклассница попала в больницу со сломанной спиной после физкультуры

Ученица шестого класса одной из школ Новосибирска оказалась в больнице со сломанной спиной после урока физкультуры. Об этом во вторник, 29 ноября, пишет ngs.ru.

Инцидент произошел днем 28 ноября в Первомайском районе. Сестра пострадавшей утверждает, что 12-летней девочке на спину прыгнул мальчик, учитель оказал ей первую помощь, но школа скорую вызывать не стала.

«Мне позвонили из школы, потому что мама на работе и не могла за ней прийти: "Приходите, забирайте ее. У нее, скорее всего, сломана спина". Я ответила: "В смысле приходите, забирайте? Вы можете скорую вызвать?" Она сказала: "Нет, приходите, забирайте, дома вызовете скорую"», — пересказала диалог родственница россиянки.

По предварительным данным, у ребенка сломаны два позвонка. Сейчас пострадавшая в больнице.

Сотрудница учебного учреждения, где все произошло, сказала, что ребенок действительно сломал позвоночник, но комментарии будут даны позже.

15 ноября школьница из Новосибирска потеряла сознание на уроке физкультуры в бассейне и упала в воду.