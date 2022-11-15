Российская школьница потеряла сознание во время занятий в бассейне

Новосибирская школьница потеряла сознание и упала в воду во время урока физкультуры

Школьница из Новосибирска потеряла сознание на уроке физкультуры в бассейне и упала в воду. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

Согласно предварительным данным, ученица второго класса занималась плаванием. В какой-то момент она потеряла сознание и оказалась под водой. Девочку вытащили и госпитализировали, врачи расценивают ее состояние как тяжелое.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее школьник из Нижневартовска впал в кому после того, как искупался в бассейне спортивного центра. В отношении его тренера возбуждено уголовное дело.