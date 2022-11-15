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19:17, 15 ноября 2022Россия

Российская школьница потеряла сознание во время занятий в бассейне

Новосибирская школьница потеряла сознание и упала в воду во время урока физкультуры

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

Школьница из Новосибирска потеряла сознание на уроке физкультуры в бассейне и упала в воду. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

Согласно предварительным данным, ученица второго класса занималась плаванием. В какой-то момент она потеряла сознание и оказалась под водой. Девочку вытащили и госпитализировали, врачи расценивают ее состояние как тяжелое.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее школьник из Нижневартовска впал в кому после того, как искупался в бассейне спортивного центра. В отношении его тренера возбуждено уголовное дело.

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Варвара Родикова
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