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12:16, 24 февраля 2025Ценности

45-летняя Виктория Боня снялась в откровенном нижнем белье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 11,4 миллиона подписчиков.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» предстала перед камерой, сидя на коленях в примерочной с разведенными в стороны ногами. Она надела полупрозрачный кружевной комплект нижнего белья британского бренда Agent Provocateur, который состоял из бра-топа и крошечных трусов.

Также 45-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» дополнила образ поясом для чулок и выбрала в качестве украшений кольца и браслеты.

Ранее в феврале Боня похвасталась сумкой перед испанской актрисой Пенелопой Крус и была раскритикована в сети

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