60-летний россиянин попал под грузовой поезд и выжил

Житель Павловска попал под грузовой поезд между станциями Купчинская и Шушары в Санкт-Петербурге и выжил. Об этом стало известно «Фонтанке».
По сведениям российского издания, информация об аварии поступила в дежурную часть накануне около полуночи. На перегоне между станциями грузовой состав сбил 60-летнего мужчину, который попытался пересечь пути в неустановленном месте.
Выяснилось, что машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, однако от столкновения уйти не удалось. Пешехода госпитализировали, у него много травм. Предположительно, он был нетрезв.
Полиция организовала проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что две молодые стюардессы «Уральских авиалиний» попали под поезд и не выжили.