Две молодые стюардессы «Уральских авиалиний» попали под поезд и не выжили. Что известно о трагедии?

«Уральские авиалинии»: попавшим под поезд стюардессам было 19 и 20 лет

Две молодые стюардессы попали под поезд в Москве и не выжили. Трагическая ситуация произошла в воскресенье утром, 8 декабря, с 20-летней Агатой и 19-летней Дианой возле платформы Нагатинская Павелецкого направления.

По предварительной информации, девушки направлялись в международный аэропорт Домодедово. Бортпроводницы торопились на работу и планировали попасть на станцию без билетов.

Россиянки перебрались в Москву летом 2024 года ради работы

Очевидцы произошедшего сообщили, что сотрудницы перевозчика шли по железнодорожным путям и увидели приближающийся состав.

Девушки пытались залезть на высокую платформу станции, но не успели и попали под электричку. Спасти их не удалось.

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Отмечается, что подруги переехали в столицу из Калининграда летом 2024 года ради работы.

Первое время они продавали одежду, но через некоторое время устроились стюардессами в «Уральские авиалинии».

Вместе с россиянками в Москве жил молодой человек одной из них. Однако некоторое время назад пара рассталась, поэтому девушки стали проживать вдвоем.

Правоохранители проверяют версию об алкогольном опьянении россиянок

Уточняется, что Агата и Диана довольно часто проводили свободное время в ночных клубах. В ночь на воскресенье они также отдыхали в подобном заведении. Об этом свидетельствуют видеоэфиры, которые бортпроводницы оставили в социальных сетях.

В настоящее время следователи выясняют, могли ли девушки находиться в состоянии алкогольного опьянения во время случившегося. Правоохранители также предполагают, что незадолго до инцидента они были в ночном клубе

Более того, в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК уведомили, что проводят проверку по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

«Уральские авиалинии» раскрыли детали о трагедии

Во вторник, 10 декабря, трагическую ситуацию прокомментировали в «Уральских авиалиниях». Пресс-секретарь перевозчика Вера Гасникова опровергла сведения о том, что девушки направлялись на работу.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По ее словам, россиянки находились на станции Нагатинская в нерабочее время и собирались отправиться по личным делам. Помимо этого, официальный представитель авиакомпании добавила, что девушки не были в форменной одежде в момент произошедшего.

«Авиакомпания официально подтверждает, что это наши сотрудницы, — подчеркнула она. — Приносим искренние соболезнования родным и близким».

Гасникова назвала случившееся немыслимой трагедией.