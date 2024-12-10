Две молодые стюардессы попали под поезд в Москве и не выжили. Трагическая ситуация произошла в воскресенье утром, 8 декабря, с 20-летней Агатой и 19-летней Дианой возле платформы Нагатинская Павелецкого направления.
По предварительной информации, девушки направлялись в международный аэропорт Домодедово. Бортпроводницы торопились на работу и планировали попасть на станцию без билетов.
Россиянки перебрались в Москву летом 2024 года ради работы
Очевидцы произошедшего сообщили, что сотрудницы перевозчика шли по железнодорожным путям и увидели приближающийся состав.
Девушки пытались залезть на высокую платформу станции, но не успели и попали под электричку. Спасти их не удалось.
Отмечается, что подруги переехали в столицу из Калининграда летом 2024 года ради работы.
Первое время они продавали одежду, но через некоторое время устроились стюардессами в «Уральские авиалинии».
Вместе с россиянками в Москве жил молодой человек одной из них. Однако некоторое время назад пара рассталась, поэтому девушки стали проживать вдвоем.
Правоохранители проверяют версию об алкогольном опьянении россиянок
Уточняется, что Агата и Диана довольно часто проводили свободное время в ночных клубах. В ночь на воскресенье они также отдыхали в подобном заведении. Об этом свидетельствуют видеоэфиры, которые бортпроводницы оставили в социальных сетях.
В настоящее время следователи выясняют, могли ли девушки находиться в состоянии алкогольного опьянения во время случившегося. Правоохранители также предполагают, что незадолго до инцидента они были в ночном клубе
Более того, в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК уведомили, что проводят проверку по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).
«Уральские авиалинии» раскрыли детали о трагедии
Во вторник, 10 декабря, трагическую ситуацию прокомментировали в «Уральских авиалиниях». Пресс-секретарь перевозчика Вера Гасникова опровергла сведения о том, что девушки направлялись на работу.
По ее словам, россиянки находились на станции Нагатинская в нерабочее время и собирались отправиться по личным делам. Помимо этого, официальный представитель авиакомпании добавила, что девушки не были в форменной одежде в момент произошедшего.
«Авиакомпания официально подтверждает, что это наши сотрудницы, — подчеркнула она. — Приносим искренние соболезнования родным и близким».
Гасникова назвала случившееся немыслимой трагедией.