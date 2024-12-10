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08:27, 10 декабря 2024Россия

Появились подробности о попавших под поезд в Москве молодых стюардессах

E1.ru: попавшие под поезд в Москве две стюардессы пытались залезть на платформу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Naitian / Tony / Wang / Unsplash

Две молодые стюардессы «Уральских авиалиний», которые попали под поезд на станции Нагатинская в Москве, увидели приближающийся состав, пытались залезть на платформу, но не успели. Такие подробности появились на портале Е1.ru.

Девушки 19 и 20 лет направлялись на работу в аэропорт Домодедово. По предварительной версии, они торопились и планировали попасть на станцию без билетов.

Обе недавно переехали в Москву из Калининграда. Сейчас следователи выясняют, были ли стюардессы пьяны.

О трагедии стало известно 9 декабря.

Еще раньше житель Ленинградской области лишился руки. Россиянину оторвало конечность в результате столкновения с поездом. По факту случившегося была назначена проверка.

ЖЗЛ
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