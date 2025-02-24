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17:50, 24 февраля 2025Путешествия

Аэропорт Сочи перешел в режим работы по фактической погоде

В аэропорту Сочи произошли задержки рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Сочинский аэропорт перешел в режим работы по фактической погоде и продолжает обслуживание пассажиров. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе российской авиагавани.

Отмечается, что в понедельник, 24 февраля, и вторник, 25 февраля, в курортном городе и на федеральной территории Сириус будут сохраняться неблагоприятные метеоусловия. Представители аэропорта уведомили, что вместе с авиакомпаниями прилагают все усилия, чтобы не происходили задержки рейсов и пассажиры вылетали вовремя.

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«Однако вылеты четырех рейсов задержаны более чем на два часа по причине позднего прибытия в аэропорт Сочи воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что спасатели выехали на поиски пропавших туристов после схода лавины в горах Сочи. Снежная масса сошла на южном склоне Аибги. Двое мужчин застряли в опасной зоне и не могут самостоятельно выбраться, еще один перестал выходить на связь.

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