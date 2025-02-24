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21:46, 24 февраля 2025Экономика

В российском регионе на коляску с ребенком рухнул потолок

В Амурской области в аварийном доме на коляску с ребенком рухнул потолок
Виктория Клабукова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Амурской области в одном из аварийных домов потолок рухнул на коляску с ребенком. Инцидент привлек внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, передает пресс-служба ведомства.

Обрушение произошло в частном доме в поселке Восточный. Здание было признано аварийным в 2023 году, но иного жилья собственникам до сих пор не предложили. Амурчанка живет здесь уже тридцать лет с тремя детьми и пожилой матерью-инвалидом. В здании не функционирует отопление, несущие конструкции обветшали, в комнатах разрослась плесень.

Многократные обращения в ответственные инстанции успеха не принесли — женщина все еще стоит в очереди на получение квартиры по договору соцнайма. В районной администрации местной жительнице заявили, что маневренного фонда в поселке нет. Ситуация приняла серьезный оборот в феврале: недавно потолочные перекрытия в доме обвалились прямо на детскую коляску. Теперь на защиту прав многодетной малоимущей семьи встал Следком. В региональном управлении ведомства инициировали процессуальную проверку, о ее промежуточных результатах поручено известить лично председателя центрального аппарата Александра Бастрыкина.

Ранее потолок не выдержал в подъезде жилого дома в Красноярске. Пострадавших нет, но данное обрушение может повлечь за собой и другие, в том числе и в квартирах.

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