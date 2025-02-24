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19:58, 24 февраля 2025Экономика

На российском курорте заметили необычное природное явление

На пляже в Анапе заметили необычные ледяные торосы
Виктория Клабукова

Кадр: newkuban.ru

На пляжах Анапы заметили необычное для курорта природное явление. На побережье вынесло ледяные глыбы, пишет издание «Новая Кубань».

Крупные обломки льда выбросило на побережье в районе косы Голенькой. Данные нагромождения называют торосами, они образуются в результате сжатия ледяного покрова под силой подводных течений, ветра, приливов или отливов. Для побережья Анапы подобное явление — редкость.

Ранее ледяные торосы обнаружили на Центральном пляже в Таганроге. Оказавшись на берегу, глыбы льда нанесли серьезные повреждения пляжной инфраструктуре: в результате инцидента оказались поломаны лавочки, урны и многие другие объекты. Блинчатый лед стал удивительной находкой для жителей Мурманской области. Одинаковые, будто фасованные блинчики появились на поверхности реки Титовка. Как известно, они образуются при замерзании мелкого снега и льдинок, а затем стачиваются друг о друга, пока не обретут округлую форму.

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