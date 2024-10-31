Необычные нерукотворные объекты на поверхности российской реки сняли на видео

На поверхности реки Титовка под Мурманском появились необычные блинчики изо льда

На поверхности реки Титовка в Мурманской области появились необычные нерукотворные объекты — ледяные блинчики, жителям региона удалось снять их на видео. Кадры с редким природным явлением опубликовало сообщество «Полуостров 51» в соцсети «ВКонтакте».

На выложенных кадрах видно, как по поверхности воды плавают округлые островки льда почти одинакового размера.

Известно, что такие объекты образуются при замерзании мелкого снега и льдинок, а после стачиваются друг о друга до округлой формы.

Ранее представители российского заповедника раскрыли секрет «волосатых» сосен. Загадочные «волосы» оказались симбиозом двух организмов.