69-я параллель
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15:20, 22 октября 202469-я параллель

Секрет «волосатых» сосен раскрыли в России

В Мурманской области сообщили о появлении краснокнижных лишайников на соснах

Фото: Aastels / Shutterstock / Fotodom

Загадочные «волосы», о появлении которых на соснах Кандалакшского заповедника сообщают жители Мурманской области — лишайник. Сообщение, в котором был раскрыт секрет «волосатых» деревьев, опубликовано на странице заказника во «ВКонтакте».

Как сообщили в организации, этот лишайник может оказаться и краснокнижным, если на фотографиях, которые шлют жители региона изображен вид бриория Фремонта.

«По фотографии трудно определить, какой именно [лишайник попал на снимок], так как различия у них достаточно мелкие (...) Прикрепляясь к дереву, лишайник не только ничего не забирает у него, но может даже и поделиться», — рассказали в заповеднике.

Представители заказника отметили, что деревья с поселившимися на них лишайником менее подвержены заболеваниям, так как существа-симбиоты выделяют антибиотические вещества.

Ранее сообщалось, что в Арктике обнаружили процессы, прежде бывшие неизвестными науке. Специалисты зафиксировали под водой необычные ледяные образования, которые появились после последнего ледникового периода, и отметили, что физические процессы в море продолжаются до сих пор.

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      Марк Леонов
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