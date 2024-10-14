69-я параллель
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19:21, 14 октября 202469-я параллель

В Арктике обнаружили ранее неизвестные науке процессы

В Арктике обнаружили необычные ледяные образования

Фото: Oliver Gerhard / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Международная группа ученых обнаружила в арктическом море Бофорта ранее неизвестные науке процессы. Об этом сообщает портал «Таймырский телеграф».

Специалисты зафиксировали под водой необычные ледяные образования, которые появились после последнего ледникового периода, и отметили, что физические процессы в море продолжаются до сих пор.

Как выяснили ученые, из-за повышения уровня моря в Арктике древние слои вечной мерзлоты оказались под водой и постепенно тают, отогреваемые земными недрами, при этом под ними успевают формироваться новые пласты мерзлоты, из которых на дне моря образуются целые хребты.

Ранее группа ученых из Кембриджского университета объяснила появление загадочных кратеров на полуострове Ямал в Сибири.

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      Марк Леонов
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