Geophysical Research Letters: объяснена загадка кратеров на Ямале

Группа ученых из Кембриджского университета объяснила появление загадочных кратеров на полуострове Ямал в Сибири. Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, связывает образование кратеров с изменениями давления, вызванными изменением климата, что привело к взрывообразному высвобождению метана, замороженного в вечной мерзлоте.

Согласно исследованию, необычная геология Ямала в сочетании с глобальным потеплением создала условия для высвобождения метана из гидратов метана, замороженных в вечной мерзлоте. Эти гидраты — кристаллические соединения метана и воды — остаются стабильными при низких температурах и высоком давлении. Однако изменение климата нарушает этот баланс, что приводит к взрывам и образованию кратеров.

Исследователи проанализировали осмотическое давление, которое возникает в результате движения талой воды через слои мерзлоты. Толстый слой мерзлоты на Ямале, состоящий из глинистой почвы, действует как барьер, который пропускает воду, но не соль, создавая условия для накопления давления. Когда талые воды проникают в незамерзшие слои, называемые криопэгами, давление увеличивается и вызывает разломы в почве.

Наблюдения показали, что эти трещины приводят к быстрому падению давления на глубине, что вызывает разрушение метановых гидратов под криопэгами. Высвобождающийся метан поднимается к поверхности, что приводит к взрывообразному выбросу газа и образованию кратера. Этот процесс может занимать десятилетия, а его активизация совпадает с усилением климатического потепления, начавшимся в 1980-х годах.

Исследование также показало, что взрывы, вызванные осмотическими процессами и высвобождением метана, могут происходить только при очень специфических геологических условиях, уникальных для полуострова Ямал. Это объясняет, почему подобные кратеры наблюдаются исключительно в этом регионе.

Авторы исследования подчеркивают, что такие взрывы редки, однако выбросы метана, сопровождающие их, могут иметь значительное влияние на глобальное потепление, добавляя в атмосферу метан — один из мощнейших парниковых газов.