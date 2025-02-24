Божницу с шевронами бойцов СВО привезли в российский православный собор

Божницу с шевронами участников СВО привезли в Казанский собор

Божницу с шевронами участников специальной военной операции (СВО) привезли в Казанский собор. Об этом сообщает News.ru в Telegram.

Божница представляет собой киот, в который вместо икон поместили десятки шевронов военнослужащих. На них изображены Иисус Христос, Богоматерь и Георгий Победоносец. На одном из шевронов изображена адамова голова.

24 февраля — в третью годовщину с начала СВО — в Казанском соборе проходит молебен о здравии участников спецоперации.

Ранее в зоне СВО российский боец заявил о спасшей его иконе. Икону со своим именем солдат нашел в грязи. Солдат утверждает, что она отвела украинские снаряды от занимаемой его отрядом позиции во время обстрела.