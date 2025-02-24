Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:21, 24 февраля 2025Россия

Божницу с шевронами бойцов СВО привезли в российский православный собор

Божницу с шевронами участников СВО привезли в Казанский собор
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал NEWS.ru | Новости

Божницу с шевронами участников специальной военной операции (СВО) привезли в Казанский собор. Об этом сообщает News.ru в Telegram.

Божница представляет собой киот, в который вместо икон поместили десятки шевронов военнослужащих. На них изображены Иисус Христос, Богоматерь и Георгий Победоносец. На одном из шевронов изображена адамова голова.

24 февраля — в третью годовщину с начала СВО — в Казанском соборе проходит молебен о здравии участников спецоперации.

Ранее в зоне СВО российский боец заявил о спасшей его иконе. Икону со своим именем солдат нашел в грязи. Солдат утверждает, что она отвела украинские снаряды от занимаемой его отрядом позиции во время обстрела.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Хриплые крики нельзя было ни с чем спутать». Зеленский нагрубил главе Минфина США во время обсуждения сделки по металлам

      Евросоюз ввел санкции против Галустяна и Барановской

      Стало известно о наступлении российских военных на Сумскую область

      Стремление Трампа наладить отношения с Россией связали с Китаем

      Россияне попались на криминальной схеме мошенничества на маркетплейсах

      В МИД переговорную позицию Украины объяснили желанием заработать

      В Южной Корее прошел митинг в поддержку России по случаю годовщины СВО

      Новый китайский Jetour сломался у россиянина на второй день эксплуатации

      Алаудинов сообщил о смерти «одного из самых лучших командиров российской армии»

      Евросоюз решил снять санкции с одной ближневосточной страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше