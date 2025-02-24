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10:07, 24 февраля 2025Мир

Будущий канцлер Германии высказался об улучшении отношений с Россией

Лидер ХДС/ХСС Мерц: Отношения с Россией придется наладить рано или поздно
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Teresa Kroeger / Reuters

Рано или поздно отношения Германии с Россией придется наладить, но пока нужно продолжать поддерживать Украину. Об этом заявил будущий канцлер от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

«Россия исторически и культурно является европейским государством. В один прекрасный день настанет необходимость, когда нужно будет предпринять серьезную попытку налаживания отношений с ней», — отметил политик.

При этом Мерц поддерживает необходимость продолжения помощи Украине, активно выступая за то, чтобы Берлин поставил Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее издание Politico сообщило, что Мерц, который в ближайшие месяцы может прийти к власти, «будет гораздо жестче» относиться к России и ее лидеру Владимиру Путину, во многом в противовес предыдущей политике действующего канцлера Олафа Шольца. Авторы материала предполагают, что помощь ФРГ Украине заметно возрастет, как в экономической, так и военной сфере после смены правительства.

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