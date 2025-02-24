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08:09, 24 февраля 2025Мир

На Западе оценили подход нового канцлера Германии к Путину

Politico: Новый канцлер Германии Мерц будет жестче Шольца относиться к России
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Thomas Imo / www.imago-images.de / Global Look Press

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, который в ближайшие месяцы может прийти к власти, «будет гораздо жестче» относиться к России и ее лидеру Владимиру Путину, во многом в противовес предыдущей политике Олафа Шольца. Об этом сообщает журнал Politico по итогам парламентских выборов в стране.

«У него, безусловно, будет более жесткий подход, чем у Шольца (...) Типичный консервативный западногерманский подход к России — жесткий, и именно отсюда родом Мерц», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что Шольца всегда критиковали как якобы «осторожного сторонника Украины», который боится «пересекать красные линии с Путиным». В связи с этим, авторы материала предполагают, что помощь Германии Киеву заметно возрастет, как в экономической, так и военной сфере после смены правительства.

Ранее в Германии на выборах в бундестаг победу одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Его лидер Мерц заявил, что намерен сформировать новое правительство к 20 апреля.

В свою очередь правящая Социал-демократическая партия Германии Шольца опустилась на третье место, получив лишь 16 процентов голосов. Это станет худшим результатом в истории партии с 1887 года. Сам глава правительства признал поражение и назвал полученный результат выборов горьким.

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