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21:23, 24 февраля 2025Экономика

В России предложили альтернативу госконтролю цен на жилье

Риелтор Барсуков: Создание госкорпорации по жилстроительству лучше контроля цен
Виктория Клабукова
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вместо госрегулирования в стране лучше создать госкорпорацию по строительству жилья. С такой инициативой выступил советник президента Гильдии риелторов столицы Константин Барсуков. Его слова приводит телеканал «Москва 24».

По мнению эксперта, государственный контроль цен в отрасли может привести к падению объема строительства в России. «Грубо говоря, сегодня мы не даем застройщику поднимать цены, а завтра он перестает строить в том объеме, в котором нужно», — предупредил Барсуков. В целом контроль за ценами можно было бы ввести на квартиры под семейную ипотеку, однако и это чревато проблемами, убежден риелтор. По его словам, после введения ограничений застройщик может отказаться от предоставления жилья по льготной программе. За девелопером должно остаться право решать, хочет он работать в рамках госипотеки или нет, ведь диктуемая государством стоимость может оказаться невыгодной для компании.

Лучшей альтернативой, как полагает Барсуков, является учреждение в РФ государственной корпорации по жилстроительству. «Во-первых, она возводила бы социальное жилье. Во-вторых, строила бы там, где не хотят застройщики, а властям это необходимо», — пояснил он. Данное решение позволит создать конкурентную среду: покупатель будет выбирать более дешевый вариант, и если его не пожелает предоставить застройщик, предоставит государство, считает Барсуков.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести в стране государственный контроль за ценами на жилую недвижимость. Прежде всего, по мнению Миронова, следует утвердить приемлемый диапазон цен на новостройки. В настоящий же момент, как заявил парламентарий, цены на квартиры в России неподъемны, и многие на них спекулируют.

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