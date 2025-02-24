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16:20, 24 февраля 2025Бывший СССР

Депутат Рады оценил провал голосования о поддержке легитимности Зеленского

Дубинский: Зеленскому показали на дверь при всей Европе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутаты Верховной Рады показали на дверь президенту Украины Владимиру Зеленскому при всей Европе, провалив голосование о поддержке его легитимности. Об этом заявил украинский депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, нежелание Рады поддержать заявление о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность нового украинского лидера является сигналом, что ему не дадут бессрочный мандат. Парламентарий отметил, что европейским чиновникам должны были показать стабильность и поддержку власти, а они увидели трещины в украинской верхушке. По его словам, президента поставили на «таймер обратного отсчета»

«Это не технический сбой. Это показательная пощёчина. Зеленскому напомнили: ты не монарх, а временщик, которому уже считают дни. Верховная Рада посылает сигнал Западу — договариваться надо будет с теми, кто останется у руля, когда настанет "день Х"», — написал Дубинский.

В понедельник, 24 февраля, Верховная Рада Украины провалила голосование по заявлению, в котором говорилось, что Владимир Зеленский «должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины». Его поддержали 218 депутатов, при необходимых для принятия 226 голосах.

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