Диетолог раскрыла рабочий план похудения к лету

Диетолог Хохлова: Чтобы похудеть к лету, нужно менять рацион в феврале

Чтобы достичь снижения веса без спешки и стресса, необходимо начинать похудение к лету уже в феврале-марте, рассказала диетолог Елена Хохлова. Рабочий план, следуя которому можно похудеть, она раскрыла в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, сначала важно определить количество лишних килограммов и составить план изменений в питании и физической активности. «Февраль — начало работы над питанием и физическими нагрузками, постепенное введение изменений в рацион и увеличение физической активности. Март — полный переход на план питания и тренировок», — посоветовала диетолог.

В апреле и мае она порекомендовала продолжать поддерживать режим питания и тренировок, а также добавить дополнительные упражнения или изменить диету для ускорения результатов. Благодаря этим мерам в июне нужно будет только поддерживать достигнутый вес и продолжать вести здоровый образ жизни, заверила диетолог.

Хохлова также посоветовала сократить количество сахара, сладостей и изделий из белой муки в рационе, увеличить потребление овощей минимум до двух раз в день и исключить жирные продукты. Также она призвала вести дневник питания и тренировок, чтобы отслеживать продвижение к цели. «Это необязательно должен быть спортивный зал, главное, чтобы было активности больше, чем обычно», — заключила эксперт.

Ранее диетолог Марта Теран посоветовала гипертоникам включить в рацион шесть доступных продуктов. Среди прочего для снижения давления врач призвала регулярно есть листовую зелень, бананы и ягоды.