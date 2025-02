Гипертоникам посоветовали включить в рацион шесть доступных продуктов

Диетолог Теран призвала для снижения давления есть ягоды, бананы и зелень

Правильная диета поможет понизить высокое артериальное давление, а заодно обеспечит организм калием, магнием и клетчаткой, необходимыми для здоровья сердечно-сосудистой системы, рассказала диетолог Марта Теран. Шесть доступных продуктов, которые надо включить в рацион гипертоникам, она перечислила изданию Eat This, Not That.

Для снижения давления врач призвала регулярно есть листовую зелень, в которой содержится много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия в организме. Она рекомендовала добавить в салат капусту, шпинат, петрушку и укроп.

Еще один совет диетолога гипертоникам — включить в меню ягоды и бананы. Свежие или замороженные малина, клубника и черника богаты антиоксидантами, способствующими нормализации давления. При этом привычка съедать один банан в день обеспечит организм калием, который необходим для нормальной работы сердца и сосудов. Также диетолог посоветовала для профилактики гипертонии регулярно употреблять в пищу богатую кислотами омега-3 жирную рыбу. Альтернативой дорогому лососю она назвала более доступные сардины, сельдь или скумбрию.

По словам Теран, полезна для работы сердечно-сосудистой системы и свекла, богатая антиоксидантами и нитратами, которые помогают снять спазм кровеносных сосудов и улучшить кровоток. Снизить уровень холестерина и тем самым нормализовать давление помогут богатые клетчаткой цельнозерновые продукты, в том числе овес, заключила врач.

