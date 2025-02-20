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15:49, 20 февраля 2025Забота о себе

Гипертоникам посоветовали включить в рацион шесть доступных продуктов

Диетолог Теран призвала для снижения давления есть ягоды, бананы и зелень
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kim Cruickshanks / Unsplash

Правильная диета поможет понизить высокое артериальное давление, а заодно обеспечит организм калием, магнием и клетчаткой, необходимыми для здоровья сердечно-сосудистой системы, рассказала диетолог Марта Теран. Шесть доступных продуктов, которые надо включить в рацион гипертоникам, она перечислила изданию Eat This, Not That.

Для снижения давления врач призвала регулярно есть листовую зелень, в которой содержится много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия в организме. Она рекомендовала добавить в салат капусту, шпинат, петрушку и укроп.

Еще один совет диетолога гипертоникам — включить в меню ягоды и бананы. Свежие или замороженные малина, клубника и черника богаты антиоксидантами, способствующими нормализации давления. При этом привычка съедать один банан в день обеспечит организм калием, который необходим для нормальной работы сердца и сосудов. Также диетолог посоветовала для профилактики гипертонии регулярно употреблять в пищу богатую кислотами омега-3 жирную рыбу. Альтернативой дорогому лососю она назвала более доступные сардины, сельдь или скумбрию.

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По словам Теран, полезна для работы сердечно-сосудистой системы и свекла, богатая антиоксидантами и нитратами, которые помогают снять спазм кровеносных сосудов и улучшить кровоток. Снизить уровень холестерина и тем самым нормализовать давление помогут богатые клетчаткой цельнозерновые продукты, в том числе овес, заключила врач.

Ранее кардиолог, терапевт Диана Чехоева перечислила главные ошибки при лечении гипертонии, мешающие взять заболевание под контроль. Одной из них врач назвала отказ от регулярного измерения давления.

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