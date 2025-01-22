Россиянам назвали мешающие взять под контроль гипертонию ошибки

Кардиолог Чехоева: Отказ от курения поможет снизить давление на 20 единиц

Кардиолог, терапевт Диана Чехоева перечислила главные ошибки при лечении гипертонии, мешающие взять заболевание под контроль. Их врач назвала в Telegram-канале КГ MD Group.

Первой ошибкой Чехоева назвала ошибкой отказ от регулярного измерения давления. По ее словам, его нужно держать под контролем даже при хорошем самочувствии. Также гипертоникам важно следить за питанием и вести активный образ жизни, чтобы не набирать лишний вес, продолжила кардиолог. «Соль — основной враг гипертоников. Для вкуса замените соль на различные приправы или соевый соус», — посоветовала врач. Еще одной не позволяющей стабилизировать давление ошибкой, по мнению кардиолога, является недостаток физической активности. Регулярность тренировок улучшает работу сердца и состояние сосудов, подчеркнула она.

Также Чехоева рекомендовала перестать бояться принимать назначенные врачом лекарства и отказаться от вредных привычек ради здоровья сосудов и сердца, а также пересмотреть свое отношение к стрессу, чтобы не провоцировать скачки давления. «Отказ от курения и алкоголя поможет снизить повышенное давление до 20 единиц» — отметила врач.

Ранее кардиолог Филипп Копылов рассказал, что в длинные праздники увеличивается вероятность сбоев в работе сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, главной причиной развития так называемого синдрома праздничного сердца является чрезмерное употребление алкоголя.