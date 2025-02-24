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17:03, 24 февраля 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады предрек Зеленскому скорую потерю власти

Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский потерял доверие Рады, скоро потеряет и власть
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Голосование в Верховной Раде по постановлению о продолжении полномочий президента Украины Владимира Зеленского говорит о том, что он потерял поддержку парламента, а скоро потеряет и власть. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады, эксперт движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров, передает ТАСС.

По его словам, Зеленский даже с лояльными фракциями не может обеспечить себе необходимое количество голосов для сохранения власти. Экс-нардеп добавил, что без парламента президент «абсолютно номинальная фигура, не имеющая ничего общего с теми возможностями, которые есть у него на сегодняшний день».

При этом эксперт отметил, что с правовой точки зрения документ о продлении полномочий президента крайне сомнителен. Он добавил, что все полномочия президента прописаны в конституции Украины и не могут быть продлены ни на день.

Ранее Верховная Рада не поддержала постановление о продлении президентства Зеленского. Нардеп Железняк сообщил, что заявление в поддержку легитимности президента поддержали 218 депутатов, а для его принятия было необходимо 226 голосов.

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