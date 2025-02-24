Экс-главе правительства Красноярского края запросили срок в колонии по делу о метро

Экс-главе красноярского правительства Лапшину запросили 6 лет по делу о метро

В Центральном районном суде Красноярска гособвинение запросило шесть лет в колонии общего режима экс-главе правительства региона Юрию Лапшину по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Прокурор попросил суд о лишении экс-главы красноярского правительства права занимать должности в органах власти сроком на 2,5 года. Отмечается, что гособвинитель учел смягчающие обстоятельства, в том числе и наличие тяжелого хронического заболевания у фигуранта. Также сообщается, что защита Лапшина заявила ходатайство о переквалификации его действий на халатность.

В июне 2024 года суд возобновил следствие по делу экс-председателя правительства Красноярского края Лапшина. По данным правоохранителей, в конце декабря 2019 года он незаконно приказал министру транспорта края обеспечить подписание руководителем подведомственного учреждения работ по проектированию метрополитена стоимостью 742 миллиона рублей. В итоге акт был подписан с ложными сведениями.