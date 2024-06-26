Суд возобновил следствие по делу экс-председателя правительства Красноярского края Лапшина

В Красноярске Центральный районный суд возобновил судебное следствие по уголовному делу экс-председателя правительства региона Юрия Лапшина из-за информации о его заболевании. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на сообщение судьи Олеси Федоровой.
Федорова сказала, что суд не может оставить без внимания обстоятельства, о которых заявил Лапшин и его защита — экс-глава правительства региона сообщил о наличии у него тяжелого онкологического заболевания. Судья отметила, что суд ставит на обсуждение вопрос и назначении и проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы, которая должна подтвердить диагноз, а также определить, способен ли Лапшин отбывать наказание в колонии на общих основаниях, если его вина будет доказана. Следующее заседание пройдет 2 июля.
Экс-глава правительства обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве метро. По данным правоохранителей, в конце декабря 2019 года Лапшин незаконно приказал министру транспорта края обеспечить подписание руководителем подведомственного учреждения работ по проектированию метрополитена стоимостью 742 миллиона рублей. В итоге акт был подписан с ложными сведениями.
Ранее сообщалось, что прокурор запросил шесть лет колонии общего режима для Лапшина.