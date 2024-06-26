Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:13, 26 июня 2024Силовые структуры

Суд возобновил следствие по делу экс-председателя правительства Красноярского края Лапшина

В Красноярске суд возобновил следствие по делу экс-главы правительства Лапшина
Начало событий в новости Начался суд над экс-главой красноярского правительства по делу о метро

Фото: Григорий Накалюжный / Коммерсантъ

В Красноярске Центральный районный суд возобновил судебное следствие по уголовному делу экс-председателя правительства региона Юрия Лапшина из-за информации о его заболевании. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на сообщение судьи Олеси Федоровой.

Федорова сказала, что суд не может оставить без внимания обстоятельства, о которых заявил Лапшин и его защита — экс-глава правительства региона сообщил о наличии у него тяжелого онкологического заболевания. Судья отметила, что суд ставит на обсуждение вопрос и назначении и проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы, которая должна подтвердить диагноз, а также определить, способен ли Лапшин отбывать наказание в колонии на общих основаниях, если его вина будет доказана. Следующее заседание пройдет 2 июля.

Экс-глава правительства обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве метро. По данным правоохранителей, в конце декабря 2019 года Лапшин незаконно приказал министру транспорта края обеспечить подписание руководителем подведомственного учреждения работ по проектированию метрополитена стоимостью 742 миллиона рублей. В итоге акт был подписан с ложными сведениями.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил шесть лет колонии общего режима для Лапшина.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Ярый критик России, трудоголик, бездетный холостяк. Чем известен новый генсек НАТО Марк Рютте?

      В Москве сообщили о старте нового проекта по развитию карьеры

      Раскрыта причина административного ареста экс-главы Сергокалинского района Дагестана

      СКР установил факты вербовки в ряды ВСУ более трех тысяч наемников

      Власти оценили поступления от повышенной ставки НДФЛ в 2024 году

      Актер из «9 роты» раскрыл свое отношение к поездкам звезд в зону СВО

      На Украине заявили о нехватке денег для восстановления энергетики

      Лещенко вспомнил о службе в Германии с Элвисом Пресли

      Названа возможная причина разговора нового министра обороны России с главой Пентагона

      Лидера «Левого фронта» оставили под стражей по делу об оправдании терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше