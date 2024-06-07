Экс-главе красноярского правительства запросили 6 лет колонии по делу о метро

В Центральном районном суде Красноярска прокурор запросил шесть лет колонии общего режима для бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
Также гособвинитель попросил суд лишить Лапшина права 2,5 года занимать должности в органах власти.
По данным следствия, в конце декабря 2019 года Лапшин незаконно приказал министру транспорта края обеспечить подписание руководителем подведомственного учреждения работ по проектированию метрополитена стоимостью 742 миллиона рублей. В итоге акт был подписан с ложными сведениями.
Бывшему главе Краевого транспортного управления Константину Мандорову запросили 12 лет колонии по этому делу.