Начался суд над экс-главой красноярского правительства по делу о метро

Началось рассмотрение дела экс-председателя красноярского правительства о метро

В Центральном районном суде Красноярска огласили обвинение бывшему председателю правительства Красноярского края Юрию Лапшину и бывшему главе Краевого транспортного управления Константину Мандорову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Суд начал рассматривать данное дело. Фигуранты обвиняются по пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышении должностных полномочий») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, в конце декабря 2019 года Лапшин незаконно приказал министру транспорта края обеспечить подписание руководителем подведомственного учреждения работ по проектированию метрополитена стоимостью 742 миллиона рублей. В итоге акт был подписан с ложными сведениями.

Отмечается, что Мандров также обвиняется по части 6 статьи 290 (Получение взятки в особо крупном размере). В 2020 году он получил пять миллионов от субподрядчика за подписание документов по проектированию метро с недостатками и дальнейшее покровительство при исполнении этого контракта.

Лапшина обвиняют по части 1 статьи 169 («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности») УК РФ. Он без оснований не утвердил заявку коммерческой организации для создания лесоперерабатывающего производства в Лесосибирске. Эта фирма потратила более 33,5 миллиона рублей на подготовку всех документов. Но спустя месяц такую же заявку от другого юрлица одобрили.

По делу о мошенничестве при строительстве красноярского метро проходит бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. Ему дали четыре года и шесть месяцев лишения свободы за хищения при строительстве красноярского метро.