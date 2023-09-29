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09:39, 29 сентября 2023Силовые структуры

Начался суд над экс-главой красноярского правительства по делу о метро

Началось рассмотрение дела экс-председателя красноярского правительства о метро
Юрий Лапшин

Юрий Лапшин. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В Центральном районном суде Красноярска огласили обвинение бывшему председателю правительства Красноярского края Юрию Лапшину и бывшему главе Краевого транспортного управления Константину Мандорову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Суд начал рассматривать данное дело. Фигуранты обвиняются по пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышении должностных полномочий») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, в конце декабря 2019 года Лапшин незаконно приказал министру транспорта края обеспечить подписание руководителем подведомственного учреждения работ по проектированию метрополитена стоимостью 742 миллиона рублей. В итоге акт был подписан с ложными сведениями.

Отмечается, что Мандров также обвиняется по части 6 статьи 290 (Получение взятки в особо крупном размере). В 2020 году он получил пять миллионов от субподрядчика за подписание документов по проектированию метро с недостатками и дальнейшее покровительство при исполнении этого контракта.

Лапшина обвиняют по части 1 статьи 169 («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности») УК РФ. Он без оснований не утвердил заявку коммерческой организации для создания лесоперерабатывающего производства в Лесосибирске. Эта фирма потратила более 33,5 миллиона рублей на подготовку всех документов. Но спустя месяц такую же заявку от другого юрлица одобрили.

По делу о мошенничестве при строительстве красноярского метро проходит бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. Ему дали четыре года и шесть месяцев лишения свободы за хищения при строительстве красноярского метро.

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    Екатерина Кашурникова
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