Элитный ЖК «Алые Паруса» начал рушиться на глазах

Shot: Жильцы элитного ЖК «Алые Паруса» пожаловались на разрушающееся здание

В Москве жильцы элитного жилого комплекса (ЖК) «Алые Паруса» от застройщика «Донстрой» пожаловались на разрушающееся на глазах здание. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

ЖК располагается в районе Щукино. По словам собственников, фасады дома сильно обтрепались, на людей и машины периодически падают отваливающиеся от здания стройматериалы, а счетчики и трубы в квартирах покрылись ржавчиной, плесенью и известью. Стены начали протекать: вода попадает как в квартиры, так и на парковки. В одном из подъездов управляющая компания (УК) хранит стройматериалы. Они перекрывают теплоизоляцию, которая считается пожароопасной.

Жильцы неоднократно жаловались в УК, однако коммунальщики проигнорировали обращения. Кроме того, квартирантам начисляют коммуналку по двойному тарифу. Несмотря на все недостатки, минимальная стоимость квартиры в «Алых Парусах» составляет 33 миллиона рублей, а максимальная — 140 миллионов.

Ранее в «Алых Парусах» произошел взрыв. Его не пережил основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, церемония прощания с которым прошла 6 февраля.