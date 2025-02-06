Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:56, 6 февраля 2025Россия

Началась церемония прощания с основателем батальона «Арбат» Саркисяном

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с Саркисяном
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с основателем батальона «Арбат» Арменом Саркисяном, передает РИА Новости.

По данным агентства, проститься с Саркисяном пришли больше сотни человек. В районе кладбища усилили меры безопасности.

На территории находятся несколько полицейских автобусов, стоят рамки металлоискателей, к охране подключен СОБР, а также служебные собаки. Кроме того, машины ДПС выставили патрулировать въезд на парковку.

О взрыве в столичном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» стало известно в понедельник, 3 февраля. Устройство сдетонировало в момент, когда Саркисян находился в холле многоэтажки в сопровождении охраны.

В результате предпринимателя доставили в больницу с серьезными травмами и в бессознательном состоянии, но спасти его не удалось. По последним данным, взрыв мог устроить смертник, который привел в действие противопехотную мину МОН-50.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об отмене запрета на переговоры с Россией

      Казахстанский теннисист сделал выбор между жизнью в Монако и Санкт-Петербурге

      Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу

      Российский посол во Франции высказался о требовании Зеленского о «миротворцах»

      В России создадут фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии

      Российские войска остановили штурмовые подразделения при контратаке в Курской области

      МВФ выделит Украине дополнительные деньги после пересмотра кредитной программы

      Белый дом уточнил планы Трампа относительно сектора Газа

      В Минобороны назвали потери ВСУ при попытке контрнаступления в Курской области

      Российские военные отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше