Началась церемония прощания с основателем батальона «Арбат» Саркисяном

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с Саркисяном

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с основателем батальона «Арбат» Арменом Саркисяном, передает РИА Новости.

По данным агентства, проститься с Саркисяном пришли больше сотни человек. В районе кладбища усилили меры безопасности.

На территории находятся несколько полицейских автобусов, стоят рамки металлоискателей, к охране подключен СОБР, а также служебные собаки. Кроме того, машины ДПС выставили патрулировать въезд на парковку.

О взрыве в столичном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» стало известно в понедельник, 3 февраля. Устройство сдетонировало в момент, когда Саркисян находился в холле многоэтажки в сопровождении охраны.

В результате предпринимателя доставили в больницу с серьезными травмами и в бессознательном состоянии, но спасти его не удалось. По последним данным, взрыв мог устроить смертник, который привел в действие противопехотную мину МОН-50.