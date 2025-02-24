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14:22, 24 февраля 2025Мир

ЕС ввел санкции против Дирекции выставки достижений «Россия»

ЕС ввел санкции против АНО Дирекция выставки достижений «Россия»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Virginia Mayo / AP

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против Автономной некоммерческой организации (АНО) Дирекция выставки достижений «Россия». Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Уточняется, что АНО организовала международную выставку и форум «Россия» и сейчас управляет Национальным центром «Россия». В частности, как указали в журнале ЕС, на выставках украинские территории были представлены как территории РФ. «Поэтому Автономная некоммерческая организация "Дирекция ВДНХ «Россия»" поддерживает и реализует политику, которая подрывает и ставит под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в пояснении.

Ранее 24 февраля Евросоюз представил новый, 16-й пакет санкций против организаций и граждан России. Так, под ограничения попали издание «Лента.ру» и телеканал «Звезда», гимнаст Никита Нагорный, шахматист Сергей Карякин, юморист Михаил Галустян, аэропорты «Внуково» и «Жуковский».

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров на фоне введения новых санкций сравнил Евросоюз с бегуном, который разогнался и продолжает двигаться по инерции.

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