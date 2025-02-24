ЕС ввел санкции против Дирекции выставки достижений «Россия»

ЕС ввел санкции против АНО Дирекция выставки достижений «Россия»

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против Автономной некоммерческой организации (АНО) Дирекция выставки достижений «Россия». Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Уточняется, что АНО организовала международную выставку и форум «Россия» и сейчас управляет Национальным центром «Россия». В частности, как указали в журнале ЕС, на выставках украинские территории были представлены как территории РФ. «Поэтому Автономная некоммерческая организация "Дирекция ВДНХ «Россия»" поддерживает и реализует политику, которая подрывает и ставит под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в пояснении.

Ранее 24 февраля Евросоюз представил новый, 16-й пакет санкций против организаций и граждан России. Так, под ограничения попали издание «Лента.ру» и телеканал «Звезда», гимнаст Никита Нагорный, шахматист Сергей Карякин, юморист Михаил Галустян, аэропорты «Внуково» и «Жуковский».

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров на фоне введения новых санкций сравнил Евросоюз с бегуном, который разогнался и продолжает двигаться по инерции.

