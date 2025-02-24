В России сравнили принявшую новый пакет санкций Европу с бегуном

Сенатор Джабаров: Европа не успеет реализовать 16-й пакет санкций

Евросоюз в отношении к России напоминает бегуна, который разогнался, а остановиться не может и продолжает двигаться по инерции, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Сравнением он поделился с «Лентой.ру», комментируя принятие 16-го пакета антироссийских санкций.

Европейцы пытаются сделать что-то еще для того, чтобы решить задачу, которая стояла перед ними много лет — нанести стратегическое поражение России, полагает сенатор. Но если бы они были поумнее, то поняли бы, что санкции никакого влияния не оказывают, что есть способы обхода, отметил он.

«Чем раньше они это поймут, тем лучше будет самой Европе. Кстати, отдельные страны уже уклоняются от вступления в эти санкционные блоки и так далее. Я думаю, что это вопрос времени. И по судам, которые они якобы заблокируют, и по алюминию все эти дела растягиваются не на один год, поэтому, я думаю, что они не успеют даже реализовать свои планы по этим санкциям, когда сами побегут их снимать, потому что Европа, к сожалению, двигается в отрицательном направлении, то есть не в плане роста экономики, а в плане ее сворачивания, ее скукоживания. Поэтому, на мой взгляд, надо спокойно к этому относиться. Этот дух воинственный у Европы рано или поздно спадет без поддержки американцев, и они поймут, что самые большие проигравшие в этом противостоянии — именно они», — поделился Джабаров.

Ранее главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили 16-й пакет санкций против России. Речь идет о запрете на импорт первичного алюминия, продаже игровых консолей и внесении в список 73 судов так называемого теневого флота.

