Франция и Великобритания захотели убедить Трампа не вести переговоры с Путиным

Times: Франция и Великобритания захотели убедить Трампа не вести переговоры с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер захотели убедить американского лидера Дональда Трампа не вести двусторонние переговоры со своим российской коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет газета The Times.

«Высокопоставленные дипломатические источники сообщили, что каждый из них попытается убедить Трампа не продолжать двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на обязательства Европы по обеспечению будущей безопасности Украины», — указывает издание.

Ранее журнал Politico написал, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон, где состоится его встреча со своим американским коллегой Дональда Трампа, может повлиять на политику США и вернуть их отношения с Европой в нормальное русло.