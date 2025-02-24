В Европе рассказали о способе повлиять на Трампа

Politico: Встреча Макрона с Трампом может нормализовать отношения США и Европы

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашинкот, где состоится его встреча со своим американским коллегой Дональда Трампа, может повлиять на политику США и вернуть их отношения с Европой в нормальное русло. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Politico.

«Французские дипломаты надеются, что Макрон сможет убедить Трампа, что торговля с Европой и ее защита остаются в интересах Америки», — пишет издание.

Журнал отмечает, что Макрон — один из немногих политиков, знакомый с Трампом еще со времен его первого президентского срока. По словам давшего комментарий помощника французского лидера, Макрон «тесно сотрудничал с Трампом во время его первого мандата».

«Молниеносный визит Макрона в Вашингтон будет рассматриваться как лакмусовая бумажка его дипломатических навыков», — отмечают авторы материалы.

Ранее стало известно, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовятся представить Трампу возможный сценарий третьей мировой войны.