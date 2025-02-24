ФСИН опровергла информацию о найденном у Михаила Ефремова смартфоне

ФСИН опровергла информацию о найденном у Ефремова в колонии телефоне

ФСИН опровергла новость о найденном у актера Михаила Ефремова в колонии смартфоне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Белгородской области.

Информация не соответствует действительности, заявили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что в ИК-4 проводились мероприятия по поиску запрещенных вещей у осужденных. В личных вещах Ефремова якобы был спрятан мобильный телефон с возможностью выхода в интернет.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.