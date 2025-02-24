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10:06, 24 февраля 2025Силовые структуры

У Михаила Ефремова в колонии нашли смартфон

Shot: Ефремов сорвал УДО из-за смартфона
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Актер Михаил Ефремов сорвал условно-досрочное освобождение (УДО), у него нашли смартфон. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в ИК-4 проводились мероприятия по поиску запрещенных вещей у осужденных. В личных вещах Ефремова был спрятан мобильный телефон с возможностью выхода в интернет.

По этому факту будет проведена проверка. Актер сможет получить УДО только, если докажет, что телефон не его.

Адвокат Ефремова Юрий Падалко назвал информацию о телефоне «очередным фейком», передает aif.ru.

Ранее сообщалось, что Ефремов подал ходатайство об УДО. Падалко не подтвердил информацию. Он пояснил, что находится в командировке по другому делу, поэтому не в курсе происходящего.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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