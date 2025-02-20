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11:41, 20 февраля 2025Силовые структуры

Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО

Shot: Актер Ефремов подал ходатайство об УДО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По его данным, ходатайство должны рассмотреть в ближайшие две недели. Во время разговора с руководством колонии актер отметил свое состояние здоровья, говорил об исправной ежедневной работе, раскаянии, помощи с художественной самодеятельностью в ИК, осмыслении прошлых выговоров, поощрениях. Ефремов добавил, что готов к воле и будет жить по-новому.

Ранее стало известно, что Ефремов в случае условно-досрочного освобождения получит работу. Режиссеры уже сейчас делают пробы. Для этого они приезжают к нему в колонию.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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