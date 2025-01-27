Стало известно о тюремных пробах Ефремова

Режиссеры начали проводить пробы с Михаилом Ефремовым прямо в колонии

Отбывающий наказание за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов в случае условно-досрочного освобождения получит работу. Об этом сообщает 360.ru.

По информации издания, режиссеры уже сейчас делают пробы с Ефремовым. Для этого они приезжают к нему прямо в колонию.

«У него занятость формируется на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По моим данным, график уже частично распланирован до 2027 года», — рассказал инсайдер.

Также собеседник издания отметил, что отдельное внимание режиссеры уделяют зубам Ефремова, так как у осужденных бывают с ними проблемы. Однако, уточняет инсайдер, Ефремову удалось сохранить зубы в целости.

Ранее стали известны перспективы Михаила Ефремова на условно-досрочное освобождение. Его защита подаст прошение в 2025 году.