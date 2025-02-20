Адвокат прокомментировал сообщения об условно-досрочном освобождении актера Ефремова

Адвокат Падалко отказался комментировать информацию об УДО актера Ефремова

Адвокат Юрий Падалко отказался комментировать появившиеся в СМИ сообщения о секретном ходатайстве об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова, отбывающего срок за смертельное ДТП. Об этом защитник заявил «АиФ».

Юрист не подтвердил, но и не опроверг информацию, при этом выразил удивление секретным форматом прошения, которое законом не предусмотрено. Падалко пояснил, что находится в командировке по другому делу, поэтому не в курсе происходящего.

В пресс-службе ФСИН по Белгородской области также отказались от комментариев.

Ранее 20 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что Ефремов подал ходатайство об УДО, которое должны рассмотреть в ближайшие две недели. Во время разговора с руководством колонии актер отметил свое состояние здоровья, говорил об исправной ежедневной работе, раскаянии, помощи с художественной самодеятельностью в ИК, осмыслении прошлых выговоров, поощрениях. Ефремов добавил, что готов к воле и будет жить по-новому.

Ранее стало известно, что Ефремов в случае условно-досрочного освобождения получит работу. Режиссеры уже сейчас делают пробы. Для этого они приезжают к нему в колонию.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

