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14:00, 20 февраля 2025Силовые структуры

Адвокат прокомментировал сообщения об условно-досрочном освобождении актера Ефремова

Адвокат Падалко отказался комментировать информацию об УДО актера Ефремова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Адвокат Юрий Падалко отказался комментировать появившиеся в СМИ сообщения о секретном ходатайстве об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова, отбывающего срок за смертельное ДТП. Об этом защитник заявил «АиФ».

Юрист не подтвердил, но и не опроверг информацию, при этом выразил удивление секретным форматом прошения, которое законом не предусмотрено. Падалко пояснил, что находится в командировке по другому делу, поэтому не в курсе происходящего.

В пресс-службе ФСИН по Белгородской области также отказались от комментариев.

Ранее 20 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что Ефремов подал ходатайство об УДО, которое должны рассмотреть в ближайшие две недели. Во время разговора с руководством колонии актер отметил свое состояние здоровья, говорил об исправной ежедневной работе, раскаянии, помощи с художественной самодеятельностью в ИК, осмыслении прошлых выговоров, поощрениях. Ефремов добавил, что готов к воле и будет жить по-новому.

Ранее стало известно, что Ефремов в случае условно-досрочного освобождения получит работу. Режиссеры уже сейчас делают пробы. Для этого они приезжают к нему в колонию.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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