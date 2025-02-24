Генконсул России в Марселе раскрыл подробности взрыва

Генконсул Оранский: Взрыв произошел внутри российского консульства в Марселе

Взрыв произошел внутри российского генерального консульства на юге Франции в городе Марсель, пострадавших нет. Об этом сообщил генеральный консул Станислав Оранский изданию La Marseillaise.

«Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил, что взрыв произошел внутри консульства и на место происшествия уже прибыли пожарные», — передает газета.

Кроме того, телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции города сообщил, что в российское консульство были брошены «две бутылки с зажигательной смесью». Они попали в сад диппредставительства, «не причинив какого-либо ущерба». Также отмечается, что пострадавших в ходе происшествия нет.

Ранее стало известно, что возле российского генерального консульства в городе Марсель произошел взрыв. Уточняется, что взрыв произошел ориентировочно в 10 утра по московскому времени. Обстоятельства случившегося выясняются.