Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:28, 24 февраля 2025Мир

Генконсул России в Марселе раскрыл подробности взрыва

Генконсул Оранский: Взрыв произошел внутри российского консульства в Марселе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lino Mirgeler / dpa / Globallookpress.com

Взрыв произошел внутри российского генерального консульства на юге Франции в городе Марсель, пострадавших нет. Об этом сообщил генеральный консул Станислав Оранский изданию La Marseillaise.

«Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил, что взрыв произошел внутри консульства и на место происшествия уже прибыли пожарные», — передает газета.

Кроме того, телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции города сообщил, что в российское консульство были брошены «две бутылки с зажигательной смесью». Они попали в сад диппредставительства, «не причинив какого-либо ущерба». Также отмечается, что пострадавших в ходе происшествия нет.

Ранее стало известно, что возле российского генерального консульства в городе Марсель произошел взрыв. Уточняется, что взрыв произошел ориентировочно в 10 утра по московскому времени. Обстоятельства случившегося выясняются.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Возле российского генконсульства в Марселе произошел взрыв

      На Украине сотрудники ТЦК начали душить мужчину во время мобилизации

      Звезду шоу «Голос» потребовали признать иноагентом за «шакалий поступок»

      Рианна в оголяющем тело наряде попала на обложку Harper’s Bazaar

      Российские военные уничтожили пять плавсредств ВСУ благодаря сопротивлению

      В Курской области раскрыли первые результаты оценки ущерба от атак ВСУ

      Одна страна НАТО поддержала действия Трампа по Украине

      60-летний россиянин попал под грузовой поезд и выжил

      В ЦБ упрекнули банки в недостаточной работе с заблокированными активами

      Россиянин перевел террористам почти два миллиона рублей и попал под следствие ФСБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше