Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:06, 24 февраля 2025Мир

Возле российского генконсульства в Марселе произошел взрыв

BFMTV: Возле российского генконсульства в Марселе произошел взрыв
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Возле российского генерального консульства на Юге Франции в городе Марсель произошел взрыв. Об этом сообщает телерадиовещатель BFMTV.

Российское представительство расположено на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя. Уточняется, что взрыв произошел ориентировочно в 10 утра по московскому времени. Дополнительно сообщается, что россиян среди пострадавших нет, в том числе среди сотрудников генконсульства.

На данный момент на месте происшествия работают порядка 30 пожарных. Обстоятельства случившегося выясняются.

28 января неизвестный мужчина попытался въехать на автомобиле на территорию посольства России в Стокгольме. Уточняется, что ему не удалось прорваться на территорию российского диппредставительства. Позже стало известно, что злоумышленник родом с Украины и ранее уже нападал на представительства России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Возле российского генконсульства в Марселе произошел взрыв

      Названы риски при покупке квартиры в рассрочку

      Российский подросток оказался в реанимации после тусовки со сверстниками

      Лавров подробно проинформировал Турцию о переговорах России и США

      ЕС ввел санкции против российских аэропортов

      На Украине сотрудники ТЦК начали душить мужчину во время мобилизации

      Звезду шоу «Голос» потребовали признать иноагентом за «шакалий поступок»

      Рианна в оголяющем тело наряде попала на обложку Harper’s Bazaar

      Российские военные уничтожили пять плавсредств ВСУ благодаря сопротивлению

      В Курской области раскрыли первые результаты оценки ущерба от атак ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше