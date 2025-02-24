BFMTV: Возле российского генконсульства в Марселе произошел взрыв

Возле российского генерального консульства на Юге Франции в городе Марсель произошел взрыв. Об этом сообщает телерадиовещатель BFMTV.

Российское представительство расположено на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя. Уточняется, что взрыв произошел ориентировочно в 10 утра по московскому времени. Дополнительно сообщается, что россиян среди пострадавших нет, в том числе среди сотрудников генконсульства.

На данный момент на месте происшествия работают порядка 30 пожарных. Обстоятельства случившегося выясняются.

28 января неизвестный мужчина попытался въехать на автомобиле на территорию посольства России в Стокгольме. Уточняется, что ему не удалось прорваться на территорию российского диппредставительства. Позже стало известно, что злоумышленник родом с Украины и ранее уже нападал на представительства России.