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20:40, 24 февраля 2025Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на здание Консульства России в Марселе

Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на российское Консульство в Марселе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Возле российского генконсульства в Марселе произошел взрыв

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на здание российского Консульства в Марселе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СК поручил дать надлежащую правовую оценку действиям причастных лиц по статье 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование после того, как в СМИ распространилась информация, что 24 февраля в Марселе на территорию Генерального консульства Российской Федерации были брошены два сосуда с зажигательной смесью.

Взрыв возле российского Генерального консульства в Марселе произошел около 10 часов утра по московскому времени. Дополнительно сообщалось, что россиян среди пострадавших нет, в том числе среди сотрудников генконсульства.

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