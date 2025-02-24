Глава региона России обратился к «бесноватым провокаторам» на фоне фейка о своей смерти

Глава Вологодской области Филимонов пригрозил провокаторам на фоне фейка о нем

Глава Вологодской области Георгий Филимонов обратился к «бесноватым провокаторам». Аудиосообщение он разместил в Telegram.

Ранее в феврале Филимонову пришлось опровергать появившийся в сети фейк о своей смерти. «Я очень рекомендую [провокаторам] не совать пальцы в розетку», — сказал губернатор.

«Хватит галлюцинировать, займитесь делом», — добавил Филимонов, не назвав конкретных лиц, к которым могло быть адресовано обращение.

Ранее на фейк о своей смерти отреагировал глава еще одного российского региона — губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «Конечно же, это фейк, который распространяют украинцы в развитии вчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте!» — заявил он.