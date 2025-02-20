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22:11, 20 февраля 2025Россия

Российский губернатор ответил на слухи о своей смерти

Губернатор Самарской области Федорищев отреагировал на сообщения о своей смерти
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на слухи о своей смерти. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Прочитал новость о том, что я умер, завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк, который распространяют украинцы в развитии вчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте! Не совершил, продолжаем работать», - сказал политик.

В ночь на 19 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали НПЗ в Самарской области на среду. Никто, предварительно, не пострадал, данных о повреждениях на промышленном объекте нет. Атака беспилотников на нефтезавод попала на видео, также в сети появились кадры последствий удара.

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